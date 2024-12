Máquinas do Deracre trabalham em área de marido de prefeita de Tarauacá, denuncia vereador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tarauacá vive mais uma confusão política e uma séria denúncia. O vereador eleito pelo PCdoB, Chagas Batista, denuncia que máquinas do Deracre, que estão à disposição da prefeitura e trabalhadores do município, estão executando uma obra em um terreno de propriedade de Jesus Sérgio, ex-deputado federal, que é o marido da atual prefeita, Maria Lucineia.

Com diversos registros em fotos e vídeos, Batista afirma que a área onde as máquinas e os trabalhadores atuam é particular e pertence a Jesus Sérgio. “Isso aqui é um loteamento particular do Jesus, onde ele vai fazer um loteamento, fizeram todo o trabalho de saneamento de bueiro, usando as máquinas do Deracre que estão à disposição da prefeitura, usando trabalhadores, inclusive, até estacas de alvenaria que foram doadas pela Energisa para a prefeitura”, afirma.

Em um vídeo, Batista pergunta a um trabalhador no local se o mesmo seria da prefeitura. O homem, constrangido, não responde.

Batista diz ainda que apesar de não ter tomado posse, já que o mandato só inicia a partir do próximo ano, se sente na obrigação, como cidadão, de fazer a denúncia. “Não admito tamanha irresponsabilidade, tamanho abuso contra o patrimônio público, contra os produtores rurais e a população passando por dificuldades com ruas e ramais e as máquinas públicas servindo interesse da família da prefeita”, diz Batista, afirmando ainda que já levou o caso ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Acre.

Jesus Sérgio foi procurado pela reportagem do ac24horas e negou as acusações de Batista. Conforme o ex-deputado federal, a área não é sua. “Não tem nenhuma máquina, nem trabalhador em área minha, posso verificar isso com a prefeitura, mas garanto que não é minha. Quem fez a denúncia está faltando com a verdade e vou acionar a justiça. Nessa proximidades aí, pelo que vi nas fotos, é onde está acontecendo as obras da terceira entrada de Tarauacá com emenda minha, mas não há máquina trabalhando em área particular minha”, alegou.

O Deracre também foi procurado. Em nota, a presidente da autarquia, Sula Ximenes, afirmou que a denúncia será apurada e que adotará as providências cabíveis se alguma irregularidade for constatada.

Nota

A respeito das denúncias recebidas, informamos que todas serão devidamente apuradas com a seriedade e transparência necessárias. Caso seja constatada alguma irregularidade, tomaremos as providências cabíveis, incluindo a retirada das máquinas da prefeitura.

Reiteramos nosso compromisso com a ética e a legalidade em todas as nossas ações. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e reforçamos que não tínhamos conhecimento prévio da situação mencionada.

Atenciosamente,

Sula Ximenes

Presidente do Deracre

