Criminosos fazem ataque e executam detento monitorado a tiros

Um ataque a tiros na noite desta quarta-feira, 18, resultou na morte de Kslley Matheus de Queiroz, 25 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica, e deixou ferido seu amigo, João Wesley Rocha da Silva, 24 anos. O crime ocorreu em frente a um conjunto de apartamentos na Rua Coelho Ramos, bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam sentadas na entrada do quarteirão quando foram surpreendidas por criminosos que chegaram em um veículo Gol vermelho. Armados, os ocupantes desceram do carro e dispararam várias vezes contra os dois homens. João Wesley foi atingido no braço esquerdo, mas conseguiu correr para dentro de um apartamento, onde se abrigou. Já Kslley foi alvejado diversas vezes no peito. Ele tentou fugir, correndo até o quintal do residencial, mas não resistiu e caiu gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma unidade de suporte avançado ao local. No entanto, Kslley já estava sem vida quando os paramédicos chegaram. João Wesley recebeu atendimento emergencial, foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

Equipes do 2º Batalhão da Polícia Militar isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal e colheram informações com moradores. Apesar das buscas na região, os autores do ataque não foram localizados.

Após a conclusão da perícia, o corpo de Kslley foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que o ataque estar relacionado a guerra entre organizações criminosas, uma vez que Kslley saiu do presídio há cerca de 7 meses.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).