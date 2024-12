Banco Central revisa projeção do PIB de 2024 para 3,5%

O Banco Central (BC) revisou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto de 2024 para 3,5%. No relatório anterior, a estimativa era de 3,2%.

“A alteração na projeção de crescimento do PIB em 2024 reflete a surpresa positiva no resultado do terceiro trimestre e os indicadores do quarto trimestre disponíveis até a data de corte deste Relatório”, diz o BC.

Para 2025, a projeção do PIB foi alterada de 2% para 2,1%. Contribuíram positivamente para o resultado a revisão para cima no crescimento esperado da agropecuária e o aumento do carregamento estatístico de 2024 para o crescimento em 2025.

Por outro lado, a expectativa de menor crescimento trimestral ao longo de 2025, devido à hipótese de um aperto monetário mais intenso, contribuiu para reduzir a projeção de crescimento.

De acordo com o BC, a estimativa do crescimento econômico para 2024 refletiu uma elevação na projeção para o setor de serviços, parcialmente compensada por recuos nas estimativas para a agropecuária e a indústria. Veja os resultados:

Agropecuária: caiu para -2%;

Indústria: caiu para 3,3%;

Serviços: subiu para 3,8%.

A projeção consta no Relatório Trimestral da Inflação divulgado nesta quinta-feira (19).

A projeção para as exportações ficou praticamente estável, passando de 3,2% para 3%, enquanto a estimativa para as importações foi aumentada de 11,3% para 13,7%. Segundo o BC, o resultado reflete uma desaceleração menor do que a prevista no terceiro trimestre.

“O crescimento global em 2025 pode ser menor do que o de 2024, em razão, por exemplo, de fatores geopolíticos. No âmbito doméstico, de um lado, o aperto recente nas condições financeiras pode ter um impacto contracionista mais intenso do que o considerado”, diz o documento.