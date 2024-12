Provas do concurso da educação serão reaplicadas em 6 de abril

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Nosso Rumo, banca responsável pelo concurso da educação estadual, irá aplicar as provas no dia 6 de abril de 2025. A informação foi obtida pelo ac24horas nesta quarta-feira, 18.

O governo do Estado do Acre deverá publicar, nos próximos dias, um novo edital com o cronograma completo do certame. O concurso foi alvo de polêmica após a divulgação de vídeos que mostraram diversas irregularidades durante a aplicação das provas no último dia 1º de dezembro, incluindo o uso de celulares dentro das salas, colas deliberadas entre candidatos devido à ausência de fiscais, e outros problemas logísticos.

Inicialmente, o Instituto Nosso Rumo discordava da reaplicação total das provas. No entanto, após negociações, decidiu manter o contrato para a continuidade do processo seletivo.

Com mais de 52 mil inscritos para disputar cerca de 3 mil vagas, o concurso é considerado um dos maiores já realizados no Estado.