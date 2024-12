Um passado a ser esquecido

A mão pesada do eleitor, derrotando na última eleição os vereadores que faziam parte do cercadinho do prefeito Tião Bocalom – escaparam dessa turma só os que tinham estrutura financeira pesada própria – serve de balizamento aos novos vereadores de Rio Branco, que tomaram posse ontem em meio a festas, abraços e comemorações pela vitória, naturais para os vencedores. O recado do eleitor foi claro na última eleição, nas urnas: não aprova vereadores que vivem do amém e sim senhor ao poder. Mandou os que rezavam pela cartilha da bajulação para casa.

O que se espera da próxima legislatura, a começar em janeiro do próximo ano, são parlamentares comprometidos com a fiscalização dos atos emanados da gestão municipal. E que, a Câmara Municipal de Rio Branco venha a ser um palco de grande debates sobre os problemas cruciais que assolam a capital. E não um armazém de secos e molhados. Parlamento sem debate, é como bater em bumbo furado. A estrutura de gabinete de um vereador é razoável. De emendas parlamentares terão 1 milhão de reais. Têm tudo para cumprir um mandato independente e participativo. O tempo é que vai dizer qual é a cara do novo legislativo municipal. Se do povo ou do poder.

NOVO TAPA NO RADICALISMO

O governador Gladson Cameli já tinha dado um tapa no radicalismo durante a pandemia, ao ficar com a ciência e dar um chute nos negacionistas bolsonaristas. Deu outro chute no radicalismo de direita, ao dizer agora; que, se o Lula visitar o Acre, será recebido com tapate vermelho e ele de gravata vermelha.

NÃO SERÁ SURPRESA

Não causará nenhuma surpresa se a devassa nacional, sob a aplicação das emendas parlamentares pelas prefeituras, chegar breve ao Acre. Pode complicar muita gente.

ADVERSÁRIO NÚMERO UM

O senador Márcio Bittar (UB) se notabilizou nas suas postagens, por ser um ferrenho adversário do STF, da ministra Marina Silva e das ONGs que atuam na Amazônia. Virou ladainha.

PP DECIDE

O PP vai decidir na próxima sexta-feira se terá independência para ter uma candidatura própria à prefeitura da capital, ou se será um puxadinho do prefeito. O PP tem a maior bancada na Câmara da capital.

APOIOS AMARRADOS

O vereador eleito Joabe Lira (UB) – que tem o apoio declarado do prefeito Bocalom – se mostra tranquilo, diz ter conversado com vereadores de todos os partidos, e acha que fechará a conta para ser presidente da Câmara Municipal de Rio Branco.

ARTICULANDO E ARTICULANDO

Já a vereadora Elzinha Mendonça (PP), outra que disputa a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, disse ontem ao BLOG que espera vencer na próxima sexta-feira a disputa interna, para ser a candidata da sua sigla; mas, tem feito articulações para conseguir votos de vereadores de outros partidos. Se mostra otimista.

CAMINHO DA ALEAC

Ser independente, ativo, sabendo se comunicar, pode ser o passaporte para os vereadores que estão pensando em disputar um mandato de deputado estadual em 2026. Foram os mandatos de cobrança dos então vereadores Emerson Jarude e Michelle Melo, que serviram de escada para se elegerem deputados.

VICE DE NINGUÉM

A deputada federal Socorro Neri (PP) diz ser a sua posição na disputa do governo, a mesma da última eleição municipal na capital: – O PP tem que ser cabeça de chapa e não indicar vice de candidato de outro partido.

DISPUTA A REELEIÇÃO

A deputada Michelle Melo (PDT) – uma das mais combativas do parlamento estadual – disse ontem ao BLOG, que mesmo tendo recebido convites para se candidatar à deputada federal, deverá buscar a reeleição em 2026. Não definiu o partido, mas todos os caminhos a levam ao colo do MDB.

OUTRAS COBRANÇAS

O desmoronamento da ETA I e que pode atingir a ETA II – deixando a cidade sem água- é um fenômeno climático e não pode ser colocado na conta do prefeito Tião Bocalom. Mesmo não tendo afinidade com sua ideologia e modo de gestão, tenho que fazer o reconhecimento do fato.

OU É OU PODE SER

Fala-se muito na candidatura do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, para deputado federal em 2026. Ele tem negado. Mas em política, do que muito se fala ou é ou pode ser. É um nome em suspense.

DUAS FRASES DO ANO

Duas frases políticas marcaram este ano que se finda. “Não teve político ou empresário que nos vinte anos do PT, não participaram do poder.” – Empresário Narciso Mendes. Outra: “O PT derrotou o Marcus Alexandre” – do ex-deputado federal João Correia, ao se referir à liberação pelo governo federal dos 140 milhões de reais ao prefeito Bocalom na reta final da campanha, quando jogou asfalto em quase todos os bairros, onde perdia.

DEDO DO BITTAR

Fala-se no dedo do senador Márcio Bittar (UB), na especulada indicação da empresária Charlene Lima para ser secretária na gestão do Bocalom.

NÃO CONHEÇO NENHUM

Não conheço um secretário de Saúde do Estado e do Município, que não fez o discurso inicial de metas, se propondo a zerar as filas de consultas. E, também, não conheço um que conseguiu cumprir a promessa.

FOCO NA PROFISSÃO

A ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), que está residindo na capital, diz ter como foco do momento se dedicar à sua profissão de médica. E que, projeção política só para frente.

COMO CERTA

O MDB dá como certa a filiação da deputada Michelle Melo (PDT) no MDB. Ela ainda não se manifestou. Já tinha sido convidada pelo saudoso ex-presidente Flaviano Melo; e receberá novo convite do atual presidente, Vagner Sales. Ela foi ativa nas campanhas do Marcus Alexandre (MDB) na capital e da Jéssica Sales (MDB), em Cruzeiro do Sul.

MANDATO ATUANTE

Aprovação do projeto que dispõe sobre a restrição ao uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos nas escolas; criação de uma comissão para o debate permanente sobre mudanças climáticas; proposta de aumento do vale-alimentação dos servidores estaduais de forma a compensar a inflação do período, foram pautas do atuante mandato do deputado Pedro Longo (PDT), na ALEAC.

NA MIRA

Especula-se nos corredores da prefeitura de Rio Branco que a secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, não deverá continuar no cargo em 2025. Nada oficial.

FRASE MARCANTE

“O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certeza”. Bertrand Russell.