Rio Juruá sobe quase dois metros em 24 horas em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, teve subida de cerca de dois metros no nível da água nas últimas 24 horas. Nesta quarta-feira, 18, está com 8,19 metros e nesta terça-feira,17, estava com 6,48 metros. A elevação foi de 1,70 metro.

Em Porto Walter, no alto rio Juruá, próximo à fronteira com o Perú, o manancial também teve elevação. Passou de 5,56 metros ontem para 6,47 metros nesta quarta-feira. Em Marechal Thaumaturgo, não houve leitura dos dados. As informações são da secretaria de Meio Ambiente do Acre.

Igarapé Preto

Outro manancial de Cruzeiro do Sul que teve elevação foi o Igarapé Preto, próximo ao aeroporto do município. As águas escuras e geladas do Igarapé também estão com bastante correnteza nesta quarta-feira, 18.