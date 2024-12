Professor é preso no AM após alunas denunciarem abusos sexuais

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um professor, de 37 anos, foi preso suspeito de estupro, importunação sexual e aliciamento contra oito alunas, com idades entre 10 e 11 anos, de uma escola no município de Juruá, interior do estado. De acordo com a polícia, as vítimas emprestavam a borracha uma das outras como código de socorro, para sinalizar que estavam sofrendo algum abuso por parte do homem.

A prisão ocorreu no bairro Nova Esperança, em cumprimento a um mandado de prisão. Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, da 70ª DIP, as investigações iniciaram a partir da denúncia do Conselho Tutelar de Juruá, após a diretoria da escola municipal onde o autor lecionava comunicá-los sobre os abusos praticados contra as vítimas.

De acordo com o delegado, as alunas criaram um mecanismo de defesa para pedir socorro umas às outras sempre que se sentiam ameaçadas por ele.

Segundo o delegado, até o momento, oito vítimas foram ouvidas, porém, a autoridade policial acredita que o número possa aumentar na medida que o caso for divulgado.

O professor responderá por estupro de vulnerável, importunação sexual e aliciamento e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.