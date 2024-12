Presidente da Câmara de Boa Vista e subcomandante da PM são presos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O vereador e presidente da Câmara de Boa Vista, Genilson Costa (Republicanos), e o subcomandante da Polícia Militar (PM), coronel Francisco das Chagas Lisboa, foram presos em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga apoio financeiro do tráfico de drogas para compra de votos nas eleições municipais de 2024.

A esposa de Genilson também foi presa. De acordo com as investigações, Genilson comprava votos dos eleitores em Boa Vista para se reeleger com dinheiro do tráfico de drogas. O coronel Francisco Lisboa mantinha o vereador informado das denúncias recebidas quebrando o sigilo do disk emergência 190.

A Operação Martellus foi deflagrada com o objetivo de desarticular uma associação criminosa criada durante o período eleitoral de 2024, para comprar votos, além de praticar outros crimes eleitorais. Ao menos R$ 1 milhão teriam sido utilizados na compra de votos.

A PF cumpre 18 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça da 1ª Zona Eleitoral de Roraima. Armas também foram apreendidas na operação.