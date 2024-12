Prefeitura e Governo alinham o show da Virada em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A organização da tradicional festa da virada no estádio Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul já está em andamento. A chegada de 2025, terá como com atrações nacionais Tarcísio do Acordeon e Chicão dos Teclados. Haverá também apresentação de artistas locais, além de show pirotécnico. Nesta terça-feira, 17, uma reunião de alinhamento do Governo do Estado, que promove o evento, e a prefeitura de Cruzeiro do Sul, foi realizada na sede do executivo municipal. Estiveram presentes representantes da Casa Civil, estadual e municipal, das secretarias que estarão envolvidas é Associação Comercial.

No encontro foram tratadas as ações de cada instituição envolvendo segurança pública, trânsito e outros aspectos do evento.

“A gestão do prefeito Zequinha Lima, estará presente, apoiando o evento com a equipe da vigilância sanitária que vai fiscalizar, o meio ambiente, com a limpeza, a nossa secretaria de obras estará com a iluminação, e o trânsito também estará junto com a Polícia Militar”, relatou Eliomara Rocha, Diretora de articulação de políticas da casa civil Municipal.

“Como em todos os anos, o Governo do Estado, em parceria com a Associação Comercial e Prefeitura, realizam o Réveillon da família em Cruzeiro do Sul, e a prefeitura entra com as várias estruturas nos apoiando”, pontuou Mário Neto, chefe do Gabinete da Casa Civil do Estado.