Prazo de inscrição do programa de Aceleração de Projetos da Economia Criativa é prorrogado

O Programa de Aceleração de Projetos da Economia Criativa, que visa fortalecer a inovação e a cultura no Acre, teve seu prazo de inscrição prorrogado até o dia 20 de dezembro. Essa é a última oportunidade para empreendedores, artistas, agentes culturais e organizações sociais garantirem sua participação nesta iniciativa transformadora.

O programa, promovido pela Acelera LAB, oferece uma série de oportunidades para potencializar projetos que buscam impactar a economia local e promover a sustentabilidade social e cultural. Entre as atividades previstas estão oficinas práticas, workshops especializados, rodadas de negócios e mentorias, além de um diagnóstico detalhado do setor criativo do Acre, que irá identificar novas oportunidades de crescimento.

Os participantes poderão conectar suas ideias a especialistas do setor e potenciais investidores, recebendo apoio para transformar suas iniciativas em negócios concretos. O programa se destina a todos os interessados na economia criativa, como atividades em arte, design, música, moda, cinema e tecnologia, com foco na promoção da diversidade cultural do Acre e sua inserção no cenário nacional.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, basta acessar aceleracaodeprojetos.com.br ou entrar em contato com a equipe do programa pelo número (61) 99258-4807.