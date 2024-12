Polícia Civil do Acre avança na modernização e entrega mais de 300 coletes balísticos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu nesta quarta-feira, 18, mais um importante passo na modernização de seus equipamentos, ao iniciar a substituição de mais de 300 coletes balísticos destinados aos seus agentes. A medida reforça o compromisso do governo do Estado em garantir melhores condições de trabalho e segurança para os policiais civis.

“Esse equipamento individual visa garantir a proteção do agente no cumprimento de seu dever. Estamos trabalhando para que, além desses coletes que são de uso geral, em um futuro próximo, tenhamos coletes específicos para as nossas agentes mulheres e também para os nossos investigadores”, afirmou.

Nos últimos meses, o governo do Acre, sob a gestão do governador Gladson Cameli, tem promovido investimentos significativos na segurança pública. Recentemente, foram entregues 47 veículos, entre caracterizados e descaracterizados, além de 54 novas pistolas, elevando a capacidade operacional da Polícia Civil.

“O governo do Acre não mede esforços e entende que esses investimentos refletem diretamente no trabalho e segurança dos nossos policiais”, ressalta Henrique Maciel.

Com essas iniciativas, a Polícia Civil do Acre segue firme no compromisso de modernizar suas operações e proporcionar aos seus agentes as ferramentas necessárias para proteger a população e combater o crime de maneira eficaz.