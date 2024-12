PMs usam balas de borracha e spray de pimenta contra professores em protesto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Professores e servidores estaduais de Belém foram recebidos com balas de borracha e spray de pimenta pela Polícia Militar em protesto contra a votação do PL 729/2024, que altera o Plano de Cargos e Carreiras dos educadores. A manifestação aconteceu em frente à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) nesta quarta-feira (18). Durante o confronto, dois professores ficaram feridos, e alguns manifestantes passaram mal.

A polícia justificou a ação como necessária para garantir a entrada dos deputados na sessão, após objetos serem arremessados contra os parlamentares e agentes de segurança. O projeto, aprovado por 29 votos a 11, revoga benefícios de servidores e altera o Estatuto do Magistério. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará (Sintepp) criticou as mudanças e prometeu resistência.

O governo, por sua vez, defendeu que a reforma traria avanços para os profissionais da educação, destacando melhorias como gratificações e progressões de carreira.

VEJA VÍDEO:

Anúncio