PF faz operação em Rio Branco e Cruzeiro do Sul contra o tráfico de drogas

Com objetivo de reprimir o tráfico de drogas, a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 18, a Operação Tapirus com o apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e do Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron). Na ação, 27 mandados judiciais foram cumpridos em endereços nas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rio Branco e Rodrigues Alves, sendo 15 de busca e apreensão e 12 de prisão preventiva.

A investigação teve início em abril deste ano, após a apreensão de 20 munições calibre 5.56mm, 77 quilos de cloridrato de cocaína e 6 quilos de skunk, além da prisão de um suspeito que estava em posse do material ilícito. Com o avanço da investigação foi possível identificar um número significativo de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul/AC e região.

“Diante dos fatos, os envolvidos poderão responder judicialmente, cada um na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul/AC, para adoção das medidas cabíveis”, citou a Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Acre.

