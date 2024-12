No Acre, advogado é alvo de operação da Polícia Civil e tem celular apreendido

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O advogado Rafael Dene foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil autorizado pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul. Nas primeiras horas desta quarta-feira, 18, os agentes estiveram na casa do jurista, no bairro da Várzea, onde também funciona o escritório de advocacia dele, e levaram o seu celular.

Não há informações sobre a motivação do mandado. O ac24horas não conseguiu contato com o advogado, mas o espaço segue aberto caso ele queira se manifestar.

Venceu e foi cassado

No último dia 22 novembro, Rafael Dene foi eleito presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil do Vale do Juruá, que abrange Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Efrain Santos da Costa, que ficou em segundo lugar, contestou o resultado alegando irregularidades na situação funcional de Dene no ato da inscrição da chapa.

Anúncio

O pleno da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre decidiu na segunda-feira, 16, em Rio Branco, pela cassação da chapa de Dene e determinou que haja nova votação em 30 dias. Por 18 x 6 votos, a chapa foi cassada porque ele não atendeu às condições de elegibilidade exigidas pelo regulamento da Ordem.

Dene não se desincompatibilizou a tempo do cargo de Procurador Geral do município do Guajará, no Amazonas, que fica distante 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no prazo estabelecido. Ele poderá recorrer ao Conselho Federal da Ordem para tentar reverter a decisão.