Mulher denuncia falta de cuidados com sogro no Unacon

A pequena empresária do ramo de bolos, Suzana Franco, usou as suas redes sociais para fazer um desabafo e críticas ao atendimento do Hospital do Câncer (Unacon) em Rio Branco.

Conforme Bruna, seu sogro, José Viana Nogueira, 78, que há 15 anos faz tratamento contra um câncer, não tem recebido os cuidados paliativos como deveria.

“Um descaso essa saúde do Acre, não querem internar ele, a gente não tem condições de parar nossa vida só para cuidar, fazemos o que podemos. Meu marido passa o dia ligando para serviço de cuidados paliativos do Unacon e simplesmente eles não vêm ver o meu sogro, que não come mais, não bebe, está com ferida. Querem que ele morra aqui dentro de casa, só pode ser. Teve uma médica que veio aqui em casa e ainda teve a coragem de dizer que ia denunciar a gente por abandono de incapaz, se quem está abandonando é a saúde”, afirma.

No vídeo publicado, Bruna diz ainda que teve que ir de moto acionar o Samu para que o sogro fosse atendido. Ela conta que foi informado que o sistema estava fora do ar por conta do furto da fiação.

A reportagem do ac24horas procurou a direção do Unacon. Em uma nota assinada de forma conjunta por Kelcineia Araújo e Rafael Teixeira, gerente geral e gerente de assistência da unidade de saúde, respectivamente. Conforme os gestores, o paciente vem recebendo atendimento de acordo com suas necessidades. Foi prometida ainda uma nova visita domiciliar, mas reafirmaram que há insuficiência de cuidados por parte da família.

Em resposta ao vídeo recebido nesta data sobre algumas demandas de uma familiar quanto a um paciente em cuidados paliativos desta unidade, respondemos:

O mesmo faz tratamento para câncer de próstata avançado nesta unidade desde 2009 (há 15 anos) onde recebeu diversas linhas de tratamento de hormonioterapia, quimioterapia e radioterapia. Atualmente encontra-se em cuidados paliativos, recebendo visitas domiciliares regularmente com objetivo de orientações e medidas para reduzir o sofrimento físico e emocional do paciente no processo de adoecimento até sua inevitável finitude. Em prontuário há registro de visitas domiciliares conforme programado em 13/09, 17/09, 18/09, 07/10, 05/11, 19/11 e 12/12 com médico, enfermeira, nutricionista, técnica de enfermagem, fisioterapeuta, psicóloga.

A preferência por permanecer em domicílio é um respeito a autonomia e desejo do paciente, usando medicações para manejo de sintomas comuns para fase da doença, recebendo apoio e acompanhamento multiprofissional. Isto não exime a responsabilidade da família na rede de apoio e cuidados ao paciente, conforme consta no estatuto do idoso (Lei N 10.741/2003) que estabelece que obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso a efetivação de seus direitos, inclusive a convivência familiar e comunitária.

De toda forma, no vídeo é possível identificar que existe insuficiência de cuidado ao paciente José Viana Nogueira pela rede familiar através da citação “não temos condições de parar nossa vida”. A sobrecarga emocional vivenciada pelos familiares no processo de adoecimento pode ser intenso e existem medidas para reduzir o sofrimento da rede de apoio. Neste sentido, a gerência desta unidade entrou em contato com o serviço de cuidados paliativos da UNACON para realizar uma nova visita domiciliar nesta data para identificar demandas de sofrimento do paciente e familiares, e se necessário conforme indicação clínico-social poderá ser recomendado internação.

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais e atendimento aos pacientes oncológicos e seus familiares.

Att,

Kelcineia Araújo de Souza

Gerente Geral – UNACON

Rafael de Carvalho Teixeira

Gerente de Assistência à Saúde – UNACON