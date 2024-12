Moradores da ocupação fecham estrada em Boca do Acre após despejo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moradores da ocupação Marielle Franco, localizada na divisa entre os municípios de Boca do Acre e Lábrea, no sul do Amazonas, próximo à fronteira com o Acre, bloquearam a BR-317, que dá acesso ao município de Boca do Acre, nesta quarta-feira, 18. Vídeos enviados à reportagem mostram o momento em que as famílias foram retiradas da área.

A equipe do ac24horas conversou com uma das lideranças da ocupação, que pediu anonimato. O líder relatou que pessoas ligadas, supostamente, à fazenda de uma família destruíram os barracos da comunidade sem a presença de um oficial de justiça. A ocupação abriga cerca de 200 famílias.

“Essa área é ocupada desde 2015, certo? E são 200 famílias. Algumas foram remanejadas para outra área, mas o fazendeiro nunca permitiu que as famílias se estabelecessem. Usa polícia, jagunço, todo mundo para tirar as famílias. A juíza já tinha determinado que nem as famílias, nem o fazendeiro fizessem nada até que ela decidisse, mas o que ele fez? Tocou fogo na minha casa. Meu cachorro estava lá dentro e morreu queimado. Ele também queimou a casa de outro morador, colocou cercas e ateou fogo no pasto, culpando a comunidade por isso”, contou.

Os manifestantes afirmam que só liberarão a estrada com a presença do Ibama e da Polícia Federal. “Lá está fechado. Só sairemos com a presença do Ibama e da Polícia Federal”, declarou a liderança.

Consultado, o advogado dos proprietários da fazenda afirmaram que os donos não cometeram qualquer crime e observa as determinações do Juízo, que proibiu o avanço dos invasores e novas ocupações.