Melhor do mundo, Vini Jr marca e Real Madrid conquista a Copa Intercontinental

O Real Madrid confirmou o favoritismo, venceu o Pachuca, do México, por 3 a 0 e conquistou o título da Copa Intercontinental 2024, com participação decisiva do mais novo melhor atleta do mundo.

O duelo desta quarta-feira (18) aconteceu no Lusail Stadium, no Catar, mesmo palco da final da Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina sobre a França.

Um dos personagens marcantes daquela decisão, Mbappé voltou ao estádio onde amargou o vice mundial, mas parece não ter se abalado com as lembranças. Ele abriu o placar para os merengues, aos 37 da primeira etapa.

O segundo gol do Real Madrid, uma pintura, foi marcado por Rodrygo, aos 7 da etapa final. Para coroar a festa, o melhor do mundo Vini Jr. fechou a conta, de pênalti, aos 84.

Como foi o jogo

O Pachuca até iniciou o jogo arriscando jogadas no ataque de forma corajosa, principalmente com Idrissi e Luis Rodríguez, mas não conseguiu manter o ritmo ao logo do duelo.

O Real resolveu acabar com a animação dos mexicanos e tomou conta do duelo a partir dos 15 minutos. Aos 36, os merengues mostraram por que são os favoritos e abriram o placar com Mbappé. Após receber passe preciso de Vini Jr., o francês, livre na área, finalizou com tranquilidade.

Assim como o início de jogo, a segunda etapa contou com o Pachuca arriscando e levando perigo, aos 6 minutos, com Deossa. Porém, Rodrygo resolveu ampliar o placar com um golaço, o segundo do Real, após finalização colocada no canto esquerdo.

A equipe mexicana foi para o tudo ou nada e levou perigo ao gol de Courtois, principalmente em cabeçada de Rondón aos 25 minutos. Mas a noite era merengue, e para coroar a festa, Vinicius Jr., aos 84 minutos, anotou o terceiro da equipe.

Vini Jr. em campo

A final desta quarta-feira foi a primeira partida de Vinicius Jr. já como melhor do mundo. O brasileiro foi responsável por um gol e uma assistência na decisão.

Nos primeiros 45 minutos, o brasileiro arriscou triangulações com seus companheiros e deu a assistência para Mbappé estufar as redes para o Real Madrid.

Na segunda etapa, Vini Jr. levou perigo e perdeu uma grande oportunidade aos 28 minutos, após tabelar com Bellingham e ficar cara a cara com o goleiro. Dez minutos depois, ele mostrou ser decisivo e fechou a conta com gol de pênalti, em uma batida no meio, quase defendida pelo goleiro adversário.

Mais um título mundial na conta do Real

Com o resultado positivo no Catar, o Real Madrid alcançou seu nono título mundial na história.

O último caneco do Real havia sido conquistado em 2022. O time espanhol também faturou o título em 2018, 2017, 2016, 2014, 2002, 1998 e 1960.

