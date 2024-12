Luiz Bacci quebra silêncio e fala sobre saída da Record

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Luiz Bacci decidiu quebrar o silêncio e abriu o jogo sobre uma suposta saída da Record. Rumores de que o apresentador seria substituído no Cidade Alerta circularam nas redes sociais. O contrato dele com a emissora encerra em fevereiro do ano que vem.

Os nomes de Reinaldo Gottino e Dionisio Freitas foram apontados como as novas apostas do canal do Bispo Macedo. Gottino entraria no comando do Cidade Alerta e Freitas no do Balanço Geral.

No entanto, Bacci negou que esteja deixando o telejornal policial. Luiz afirmou que segue no programa, embora as negociações para a renovação do contrato ainda não tenham se iniciado. As expectativas são de que aconteçam a partir do ano que vem.

A Record vem passando por algumas reformulações no setor de jornalismo, demitindo em massa alguns colaboradores. Além disso, Rodrigo Faro saiu da emissora depois de 16 anos de trabalho. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Afastamento do Cidade Alerta

Depois de repercutir que Luiz Bacci teria sido afastado do Cidade Alerta por causa da amizade com Deolane Bezerra, presa no início de setembro por suspeita de lavagem de dinheiro, o jornalista usou as redes sociais para se pronunciar.

“Mentira. Os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino ‘jogaram no lixo’ o princípio básico da profissão: Escutar todos os lados. E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição do dia 5 de setembro por problema de saúde, insistiu na mentira”, diz trecho da compartilhada pela sua equipe no Instagram.

Bacci continuou: “O problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação. O apresentador passou por consulta médica ainda na noite de ontem e será submetido a uma vídeo-endoscopia naso-sinusal para investigação de doença na região do ouvido e vias aéreas superiores”.

Ainda segundo o comunicado, Bacci apresentou o programa normalmente no dia da operação policial contra Deolane. “O âncora fez ampla cobertura do caso e foi enfático: ‘Se houve crime, todos envolvidos devem pagar por isso’”, ressaltou.

Sobre a Vai de Bet, justificou que “a página do apresentador mantém contrato para divulgação da empresa e opera dentro da legalidade por meio de emissão de nota fiscal e recolhimento de impostos”.

Por fim, Luiz Bacci enfatizou que a empresa de apostas “acompanha os desdobramentos da operação e torce para que tudo seja elucidado o mais rápido possível”.

“[Ele] acompanhou com responsabilidade e ética o caso Deolane. Seja com ampla cobertura nas redes sociais, seja na abordagem no Cidade Alerta durante mais de uma hora, nesta quarta-feira (4/9). Medidas cabíveis serão tomadas contra este site e os que replicarem a notícia”, finalizou.