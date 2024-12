Governo do Acre conclui operação de resgate de UBS fluvial no Rio Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Acre, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) e a Prefeitura de Rodrigues Alves, concluiu nesta quarta-feira, 18, a reflutuação da unidade básica de saúde (UBS) fluvial na comunidade Agrovila do Muju, no Rio Juruá. A operação, que se estendeu por sete dias, devolveu à comunidade ribeirinha o acesso essencial aos serviços de saúde.

A ação, marcada por desafios técnicos, contou com o esforço de mergulhadores especializados, balsas e maquinário pesado, além de enfrentar o aumento do nível do rio e o peso da embarcação.

O resgate foi acompanhado por autoridades locais, como o gerente da Macrorregional I, Mauri Barboza, o capitão Josadac Cavalcante, o prefeito Jailson Amorim e o prefeito eleito Salatiel Magalhães.

A UBS fluvial é um recurso vital para as comunidades isoladas do Juruá, oferecendo atendimentos médicos e suporte de saúde em regiões de difícil acesso.

Com informações da Agência de Notícias do Acre