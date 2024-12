Feira Natalina ao lado do Palácio Rio Branco inicia nesta quarta (18)

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gastronomia acreana, artesanato, brinquedos e muitos outros empreendimentos é o que o público deve encontrar na Feira Natalina, que inicia nesta quarta-feira, 18, a partir das 17h, na rua Arlindo Porto Leal, ao lado do Palácio Rio Branco, no centro da capital.

A feira, que será realizada pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), está nos últimos preparativos para receber o público.

Além da feira, os acreanos podem contar também com a decoração de Natal do Palácio Rio Branco e dos arredores para garantir boas recordações do Natal de 2024. A Feira Natalina, que acontece até o dia 30 de dezembro, conta também com música ao vivo nos dias 21 e 28 de dezembro, além da visita do Papai Noel, no dia 23.

Com montagens a todo vapor, Alan Barreto, do Departamento de Negócios da Sete, destaca que foram montadas tendas e 30 bancadas, onde serão colocados empreendedores. A equipe é formada por 10 pessoas, que trabalham diretamente com a montagem da estrutura. “Vamos entregar em tempo hábil. A equipe está trabalhando o máximo possível para entregar no tempo certo toda a estrutura e iluminação”, explicou.

A diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz Marques, ressaltou a tradição da feira no período de festividades de fim de ano. “Nós teremos mais de 50 empreendimentos, sendo que a maioria é alimentação. Além disso, nós temos brinquedos, um parque todo preparado e seguro para as crianças, artesanato e também o segmento de jardinagem, que embelezam bastante a nossa cidade e a nossa feira”, disse.

Segundo a diretora, a expectativa para 2024 é que o faturamento supere o do ano passado. “Nós estimamos que o faturamento ultrapasse os R$ 300 mil, cerca de quase 20% a mais do que no ano passado. Aqui nós temos cerca de três grupos coletivos distintos, então, temos uma pluralidade muito grande, com várias pessoas participando da nossa feira”, ressaltou.