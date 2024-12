Duarte faz balanço e destaca conquistas para o Acre e o Brasil em 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC), em pronunciamento na Câmara dos Deputados, apresentou um balanço de seu mandato em 2024, destacando conquistas significativas para o Acre e sua atuação em pautas de relevância nacional.

Compromisso com o Acre

Agradecendo ao povo acreano pela confiança, o parlamentar enfatizou seu trabalho em prol do estado, que enfrentou desafios econômicos e sociais neste ano. Entre as ações pontuadas, está a articulação para que a Comissão Externa de Obras Paralisadas realizasse uma visita técnica ao Acre com foco no Anel Viário de Brasiléia. “Garantimos que o DNIT assumisse o convênio e licitasse o remanescente da obra, um empreendimento estratégico para o Acre, o Brasil e nossos vizinhos, Peru e Bolívia”, ressaltou o deputado.

Investimentos e recursos para o estado

Com emendas que somam quase R$ 30 milhões já pagos, o parlamentar destacou investimentos em saúde, infraestrutura, esporte e agricultura, Sobre o tema, Duarte explicou: “Os recursos vão desde a compra de máquinas até obras em ramais, ajudando os produtores rurais a escoarem suas produções e se reerguerem após as enchentes de 2023 e 2024”.

Atuação nacional e pautas estratégicas

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Roberto Duarte teve papel de destaque, principalmente pela destinação de R$ 700 milhões para a segurança pública e contribuindo para a aprovação da contagem manual de votos por amostragem. “Também conseguimos barrar propostas que flexibilizariam o aborto e aprovamos projetos que endurecem penas para crimes hediondos”, enfatizou.

Crescimento do Republicanos

O deputado, que também é presidente do Republicanos no estado, ainda celebrou o crescimento expressivo do partido nas eleições municipais: “Saímos das urnas com dois prefeitos, sete vice-prefeitos e 28 vereadores. Um aumento de 200% em número de prefeitos e 700% em vice-prefeitos e vereadores em relação a 2020. Isso consolida o Republicanos como uma das maiores forças políticas do Acre”.

Perspectivas para 2025

Encerrando o balanço, o deputado reforçou sua disposição para enfrentar os desafios de 2025 e continuar trabalhando em prol do Acre e do Brasil: “Seguirei honrando a confiança do povo acreano, apresentando proposições, relatando projetos e lutando por um país melhor”, concluiu.