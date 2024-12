Dois foragidos do presídio são considerados altamente perigosos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

As forças de segurança do Acre intensificaram as buscas por três detentos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco na madrugada da última terça-feira (17). Entre os fugitivos estão Gabriel Miranda Gonçalves, de 33 anos, e Margarido Freire da Costa, conhecido como “Chacal”, considerados altamente perigosos pelas autoridades. Ambos são homicidas condenados a penas que somam mais de 150 anos de reclusão.

A polícia alertou que os foragidos representam perigo iminente para a população. “Chacal” e Gabriel pertencem à mesma facção criminosa e possuem um longo histórico de crimes violentos.

Gabriel Miranda e Margarido Freire participaram de um ataque armado ao Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na BR-364, em abril de 2021. Durante a ação, que causou pânico entre os moradores, o motoboy Yuri Mateus Cavalcante, de 21 anos, foi morto, e outras sete pessoas que jogavam futebol em uma quadra foram baleadas.

Pelos crimes, Margarido foi condenado a 55 anos de prisão, enquanto Gabriel recebeu uma pena inicial de 104 anos, posteriormente reduzida para 92 anos. No ano passado, Margarido também foi condenado a 12 anos e seis meses por envolvimento no assassinato do adolescente Cleber Lucas Santos da Costa, de 17 anos.