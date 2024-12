Concurso do INSS terá 500 vagas e salários de R$ 14 mil; confira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MPS) publicou, nesta quarta-feira (18), o edital do concurso público do INSS. Ao todo, serão ofertadas, em um primeiro momento, 250 vagas para o cargo de perito médico federal com salário inicial de R$ 14.166,99.

Além das 250 vagas que serão preenchidas imediatamente, o secretário de Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo Portal, afirmou que o compromisso do Ministério é chamar mais 250 candidatos do cadastro reserva tão logo a lista de aprovados seja divulgada.

As inscrições para o concurso se iniciam em 23 de dezembro e encerram dia 9 de janeiro no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela seleção.

O valor da taxa inscrição no concurso público é de R$ 120 e o pagamento deve ser realizado até 10 de janeiro pelos candidatos.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025 e o resultado final será publicado em 16 de março, segundo cronograma divulgado.

As vagas oferecidas são distribuídas nos 26 estados do país, além do Distrito Federal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Do total de vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% vagas para pessoas negras.

Cronograma

Confira os principais prazos e datas relacionadas ao concurso público.

Inscrições: 23 de dezembro a 9 de janeiro

Solicitação de isenção da taxa: 23 a 26 de dezembro

Pagamento da taxa de inscrição: até 10 de janeiro de 2025

Divulgação dos locais das provas: 31 de janeiro de 2025

Aplicação das provas objetivas: 16 de fevereiro de 2025

Divulgação dos gabaritos: 21 de fevereiro de 2025

Divulgação do resultado das provas objetivas: 19 de março de 2025.