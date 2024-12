CAU-AC convoca candidatos aprovados em concurso público

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU-AC) nesta semana um comunicado oficial convocando os candidatos que se autodeclararam negros no concurso público para cargos de níveis médio e superior para o procedimento de heteroidentificação complementar. A etapa obrigatória para validação das cotas raciais ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2024, em Rio Branco (AC).

De acordo com o documento, o procedimento será realizado na sede do CAU-AC, localizada na Rua Padre Manoel da Nóbrega, 146, bairro Bosque, em horários pré-estabelecidos. O processo visa aferir, por critérios fenotípicos, a veracidade das autodeclarações de candidatos que concorrem às vagas reservadas.

O procedimento será conduzido por uma comissão de heteroidentificação formada por no mínimo cinco membros, com diversidade de gênero, cor e naturalidade. A avaliação será filmada e/ou fotografada, e o candidato que se recusar a participar dessa etapa será eliminado do concurso.

O resultado preliminar do procedimento será divulgado no dia 6 de janeiro de 2025, no site oficial do Instituto Quadrix (www.quadrix.org.br). Recursos poderão ser interpostos, mas a decisão final será divulgada em 13 de janeiro de 2025, após análise de uma comissão recursal.