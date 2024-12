Bocalom inaugura bombas e adutoras para melhorar abastecimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito Tião Bocalom (PL) participou, nesta quarta-feira (18), da inauguração das melhorias no sistema de abastecimento de água no bairro Calafate, em Rio Branco. A obra recebeu um investimento superior a R$ 500 mil.

O projeto incluiu a instalação de novas bombas e adutoras, garantindo maior eficiência no fornecimento de água e minimizando problemas de interrupção no abastecimento. De acordo com Bocalom, também foi implantada uma nova rede de distribuição com 1.480 metros de extensão, além de uma bomba totalmente nova.

“Hoje é um dia de grande realização! Nesta manhã, tivemos a satisfação de inaugurar uma importante obra de melhoria no abastecimento de água da Regional Calafate. Implantamos uma nova rede com 1.480 metros de extensão e instalamos uma bomba novinha, garantindo mais eficiência e alcance no sistema de distribuição.

Anúncio

Uma conquista ainda mais especial foi devolver a dignidade hídrica ao Polo Geraldo Mesquita, que enfrentava mais de 20 anos de dificuldades no fornecimento de água. Agora, essa realidade mudou, e a água finalmente estará chegando às torneiras, atendendo às necessidades da comunidade”, afirmou o prefeito.

O presidente do Serviço de Água e Esgoto (SAERB), Enoque Pereira, explicou que as melhorias devem beneficiar diretamente os moradores. Nas áreas onde a água chegava com grandes intervalos, o fornecimento será intercalado, funcionando em dias alternados. Já nos locais onde o abastecimento era intermitente ou ocorria em horários limitados, o serviço passará a funcionar 24 horas por dia.