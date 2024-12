Após reportagem do ac24horas, MPF apura retenção de cartões de benefícios de indígenas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou nesta quarta-feira, 18, um procedimento administrativo para acompanhar as medidas adotadas pelo poder público no combate à prática de retenção de cartões de benefícios sociais de indígenas por comerciantes no município de Jordão, no Acre. A decisão foi assinada pelo procurador da República Luidgi Merlo Paiva dos Santos, com vigência inicial de um ano.

A medida foi motivada por uma matéria publicada no ac24horas, que denunciou a retenção de cartões de benefícios sociais por comerciantes locais, prática que agrava a vulnerabilidade alimentar das populações indígenas da região. A situação compromete o acesso a alimentos e outras necessidades básicas, ampliando as dificuldades enfrentadas por essas comunidades.

O procedimento tem como objetivo acompanhar e fiscalizar as ações do poder público para coibir essa prática considerada abusiva e prejudicial. Como primeira etapa, o MPF expediu ofícios para órgãos e instituições responsáveis, solicitando informações sobre as providências já adotadas.

Anúncio

Entre os destinatários dos ofícios estão: Coordenadoria Regional da Funai (CR-JUR): para informar as medidas que estão sendo tomadas para combater a retenção dos cartões. Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul: para verificar a existência de investigações em curso sobre o tema e solicitar dados sobre os autos; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: para averiguar o conhecimento sobre a prática e as ações realizadas para combatê-la.