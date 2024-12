Aquiri Shopping desiste de aumentar em 27% a taxa de condomínio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O anúncio de um reajuste de 27% na taxa de condomínio do Aquiri Shopping, conhecido como Shopping Popular de Rio Branco, gerou revolta entre os comerciantes, mas a mobilização da categoria resultou em uma vitória nesta terça-feira (17). Após reunião realizada na noite da terça-feira (17) com representantes dos lojistas, a administração do shopping decidiu suspender o aumento que seria aplicado no próximo dia 20.

Jimy Juruna, líder dos permissionários, comemorou o desfecho em conversa com a equipe do ac24horas na manhã desta quarta-feira (18). “Ontem nós fomos para o embate, botamos o pé na parede e dissemos não à empresa. Não tem como. A gente está pagando mal, muita gente está pagando mal o que já está aí hoje. O cara querer aumentar 27% e a categoria ontem se uniu e foi para cima. Tivemos o êxito de não ter o aumento. O empresário sentiu a pressão da categoria e graças a Deus não vai ter aumento”, afirmou.

O aumento de 27% foi justificado pela administração como necessário para cobrir custos com manutenção, reformas no telhado, troca de pisos e ações promocionais para impulsionar as vendas. No entanto, os lojistas argumentaram que o reajuste seria inviável devido ao baixo fluxo de clientes e problemas estruturais, como lajotas quebradas e falta de melhorias.

Durante a reunião, além de barrar o aumento, os comerciantes aproveitaram para cobrar outras reivindicações. Segundo Jimy Juruna, a administração se mostrou aberta ao diálogo. “Aproveitamos o ensejo e fomos pedir as reivindicações de outras situações que acontecem no Aquiri Shopping. Ele veio conversar, e a gente vai sentar com ele e ver como faz para melhorar e resolver os problemas que tem”, afirmou.

O recuo no reajuste foi celebrado pelos comerciantes, que alegam dificuldades para pagar as taxas atuais, que variam de R$ 240 a R$ 600 para os boxes e são ainda mais elevadas para os espaços âncoras, como bancos.