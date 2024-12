Advogada acusada de aplicar golpes e desviar R$ 700 mil é procurada pela polícia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Polícia Civil do Tocantins divulgou nesta terça-feira (17) um cartaz de procurada da advogada Flávia Paulo dos Santos Oliveira Ribeiro, suspeita de aplicar golpes financeiros em clientes. Segundo a investigação, ela teve a prisão preventiva determinada pela Justiça, mas não foi localizada o cumprimento do mandado. As investigações apontaram que ela teria desviado cerca de R$ 700 mil.

A defesa da advogada informou que não existe qualquer condenação judicial contra Flávia pelo crime de estelionato e que “os valores mencionados como supostamente desviados estão devidamente garantidos junto ao Juízo”. O advogado de defesa ainda disse que entrou com Habeas Corpus Preventivo no Superior Tribunal de Justiça na última sexta-feira (13) e que aguarda manifestação da Corte.

Conforme a Polícia Civil, foram instaurados 21 inquéritos policiais contra a advogada, sendo que 17 foram finalizados e entregues ao Ministério Público e Poder Judiciário.

Ela teria aplicado golpes emitindo falsas guias de pagamento e usando procurações para receber valores destinados aos clientes. A suspeita é de que, em alguns casos, ela recebia os valores que as vítimas ganhavam na Justiça e ficava com as quantias ao invés de fazer o repasse aos clientes.

