A Fazenda 16: Beijo, peão isolado e acerto de contas marcam última festa

A última festa de A Fazenda 16 deu o que falar. Com a presença dos peões eliminados do reality rural, os quatro finalistas ficaram a par de tudo o que está acontecendo no mundo exterior, puderam acertar contas com rivais que deixaram o jogo e até entender situações que repercutiram na casa.

Durante a exibição da festa na madrugada desta quarta (18), o PlayPlus não isolou microfones para que fosse possível ouvir às conversas em sua totalidade e ainda cortou diversas cenas.

Entretanto, foi possível ver que Sacha Bali, Yuri Bonotto e Gui Vieira correram para abraçar Luana Targino, principal aliada dos três. A modelo contou para eles sobre o favoritismo e o fato de serem chamados de G4.

Sacha aproveitou para ter uma longa discussão de relação com Larissa Tomásia, com quem viveu um breve affair no começo do reality show. O ator negou ter ficado com a influenciadora por pena, e os dois colocaram um ponto-final em todas as questões que ficaram em aberto por conta da eliminação da pernambucana.

“Eu gostava de você. Tipo assim, dei amor, dei carinho, fui parceira, tudo que estava relacionado a jogo, eu chegava em você e falava”, afirmou ela. “Eu também, Lari”, alegou o finalista. “Você ficou comigo e falou que se arrependeu”, lamentou a ex-BBB, que comentou que sempre teve o ator como prioridade.

“Eu também tinha você como prioridade. Sempre fui amoroso com você, fui sincero, tive atração por você, quis ficar com você. Não te neguei em momento nenhum. Só que não queria me envolver tão rápido e tentei deixar da forma mais clara e carinhosa possível o tempo todo”, esclareceu ele.

“Eu preferia mil vezes que você tivesse dito assim ‘é isso e acabou’, e a gente se afastava. Não condizia com o comportamento que a gente tinha. É isso que eu quero que você entenda também. Você fala uma coisa, mas no dia a dia era outra totalmente diferente. Mas tá tudo bem e tá mais que resolvido, de verdade”, assegurou a ex-peoa.

Sacha descobriu que Larissa conversou com sua mãe e que conseguiu se acertar com Luana e Gizelly Bicalho fora da casa. A advogada, inclusive, aproveitou bem seus momentos de volta ao confinamento para beijar o atual namorado, Cauê Fantin.

O affair dos dois, entretanto, não foi aprovado por Sacha Bali. “Me desculpa, Cauê. Mas essa mina não vai te fazer bem, não. Uma mina falsa e mentirosa do jeito que é não vai ser boa pra ele, não”, comentou o peão em papo com Gui e Yuri, como se estivesse falando com o ex-confinado.

A celebração pareceu bem aproveitada para todos, exceto Albert Bressan. O peão escolheu se manter mais isolado e pensativo enquanto voltava brevemente para o reality show. O empresário interagiu pouco com os ex-colegas e não engajou em conversas importantes.

Para fechar a noite, todos os peões se abraçaram como uma forma de zerar suas rivalidades no jogo.