A bruxa tá solta

Se o tempo de visitar a decoração natalina feita pelo Estado já era pouco, agora piorou. Dois dias depois de inaugurada, a principal atração do Palácio Rio Branco simplesmente pegou fogo na madrugada de ontem (17). A árvore de Natal de 18 metros entrou em chamas e deixou a organização cuspindo fogo.

Pode ser?

Nos bastidores da política acreana, cresce a expectativa sobre as eleições de 2026. O governador Gladson Cameli demonstra otimismo em relação a um consenso entre os principais nomes da direita, Mailza Assis e Alan Rick, para a disputa do governo do estado. O alinhamento seria estratégico para consolidar forças em um cenário político cada vez mais polarizado. Mas deixou claro no Bar do Vaz que se tiver que tomar uma decisão, ficará do lado de Mailza.

Pulga atrás da orelha

A repetida frase dita pelo governador Gladson Cameli durante entrevista no Bar do Vaz, deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha: “Quero vencer 2025”. Algo além do verbo transitivo direto “executar”, também repetidas vezes falado, parece preocupar o Zero Um.

Sem números

“Não exagerar em uma ação que você poderia fazer três”, disse o governador Cameli ao exemplificar contenção de gastos. É bom mesmo não o forçar a apresentar números. Essa tarefa nem seu guru, o marqueteiro goiano Wilson Rodrigues, conseguiu fazer. Vai no genérico mesmo, “já deu certo” (risos).

As prévias

O adiamento das prévias no PP tem a assinatura do Palácio Rio Branco. Foi uma ordem expressa do governador. Fala-se no cumprimento de um acordo entre Gladson e Bocalom. A ala mais radical progressista teme que o partido seja apequenado. A seguir, cenas dos próximos capítulos…

Pipoqueiro

Os pipoqueiros que têm permissão para comercializar na Praça da Revolução estão furiosos como o prefeito Bocalom. Eles foram retirados dos espaços pelos fiscais e só voltarão após a programação natalina. “É a recompensa pelo voto dado a ele”, disse um permissionário.

Quem poderá nos defender?

Que estejamos errados, mas a impressão que se tem é que o destroço que afeta a região do Novo Mercado Velho pode atingir muita área ainda. O Mercado dos Colonos já entrou “no rodo”. E se a mãe natureza for mais forte? A avenida Epaminondas Jácome que se cuide…

Enoque

A falta de visão estratégica de Bocalom está “queimando” um profissional compromissado. Enoque Pereira, do Saerb, vai morrer louco remendando um problema após o outro sem parar. Enquanto Bocalom não realizar um planejamento estratégico para a autarquia. Vai continuar jogando dinheiro fora. Alguém precisa operar no nível estratégico do Saerb.

Novo: Inundada

Eis que as redes sociais começam a ser inundadas com imagens dos ramais da (in)dignidade! Na Agricultura, Bocalom tem um dos principais gargalos da gestão. É a mais grave omissão do prefeito.

Padeiro fazendo escola

A estilo do prefeito Padeiro (Bujari), o Zé Luiz, eleito em Mâncio Lima, vai queimar costelas de 11 bois para comemorar a posse no dia 1º de janeiro. Como diz a expressão da vaquejada: “valeu, boi”.



Natal feliz

Terminou com final feliz a novela sobre a volta das operações do grupo Frigorífico Frizam, em Boca do Acre. Com isso, mais de 500 trabalhadores que dependem direta e indiretamente do comércio, terão um Natal mais feliz. Agradeçam a influência do pecuarista Zé Lopes.

Agora sai do papel

O Allan Lima, que preside a ZPE no Acre, que dificilmente é visto em sua sala de trabalho, arrumou um tempinho na “agenda apertada” para ir em Parnaíba, no Piauí, aprender como funciona uma zona de processamento e exportação. O estado é forte!

Complexo de vira-lata

Falar de Marina Silva e Chico Mendes na Terra de Galvez é o mesmo que estar falando do diabo! Para as más línguas, uma não fez nada pelo Acre e o outro não passou de um cachaceiro. Engraçado que ambos são reconhecidos mundialmente por seus feitos, só aqui no “acrinho” alguns teimam em não reconhecê-los. Vai entender…