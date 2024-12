Vini Jr. é eleito melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O melhor jogador de futebol do mundo voltou a ser brasileiro. Após 17 anos da premiação de Kaká, Vinícius Júnior foi coroado com o Fifa The Best em cerimônia realizada em Doha, no Catar, na tarde desta terça-feira, 17, pelo horário de Brasília.

A escolha pelo atacante revelado pelo Flamengo vem quase dois meses após a frustração do segundo lugar na Bola de Ouro, que ficou com Rodri, do Manchester City. Na ocasião, o brasileiro teve de se contentar com a segunda colocação, à frente de Jude Bellingham, também do Real Madrid.

Em sua temporada dos sonhos, Vini esteve em campo em 49 partidas e balançou as redes 26 vezes (24 pelo Real Madrid e duas pelo Brasil), além de ter contribuído com 11 assistências (nove pelo Real). As atuações levaram o clube espanhol Supercopa da UEFA, La Liga, Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa.

Ao receber o prêmio, Vini agradeceu aos companheiros de Real Madrid e Seleção Brasileira, familiares e, claro, o Flamengo, clube que o revelou. O discurso emocionante também relembrou a infância no Rio de Janeiro.

“Não sei por onde começar. Parecia tão distante chegar até aqui. Era uma criança que jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Poder chegar aqui é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças, que acham que tudo é impossível, que não podem chegar até aqui”, disse o novo melhor jogador do mundo.

Relembre os gols mais importantes de Vini na temporada:

Girona – Campeonato Espanhol (24ª rodada)

O Real Madrid encerrou a temporada com 95 pontos e conquistou o 36º troféu da La Liga de sua história com incríveis 10 pontos de diferença para o vice-campeão, o Barcelona, que somou 85. A campanha, no entanto, contou com um momento chave para a ‘disparada’.

Após um início de campeonato surpreendente, o Girona aparecia na cola dos Merengues e parecia ser um candidato ao título espanhol. Mas na 24ª rodada veio o embate que separou as forças do país: Real Madrid e Girona entraram em campo no Santiago Bernabéu para definir o futuro da competição.

O resultado? 4 a 0 para os donos da casa, com direito a show de Vinícius Júnior. Para acabar com qualquer tensão no confronto, o brasileiro abriu o placar com um golaço de fora da área logo aos seis minutos.

Ainda no primeiro tempo, aos 35, foi o responsável pela assistência que colocou Jude Bellingham em condições de marcar o segundo. Já na segunda etapa, aos 9 minutos, foi o responsável pela jogada do terceiro tento, marcado novamente pelo craque britânico. Rodrygo fechou a goleada aos 16.

2x Valencia – Campeonato Espanhol (27ª rodada)

Mais do que pelo futebol, a partida contra o Valencia marcou o retorno de Vini ao estádio Mestalla após os ataques racistas na temporada anterior. Com o empate em 2 a 2 no apito final, o duelo teve contornos de emoção e, novamente, o craque brasileiro decidindo.

Ainda no primeiro tempo, os donos da casa abriram 2 a 0 e indicaram que teriam uma vitória tranquila sobre o líder do campeonato. Vinícius, no entanto, tratou de impedir que isso acontecesse.

Nos acréscimos da etapa inicial, o brasileiro recebeu cruzamento de Rodrygo e colocou a bola no fundo da rede. Na comemoração, o camisa 7 levantou o punho cerrado (gesto antirracista) em direção aos torcedores do Valencia.

No segundo tempo, Vini mais uma vez aproveitou cruzamento e deixou tudo igual. O Real Madrid por pouco não chegou à vitória. Em lance polêmico, o juiz apitou o fim da partida durante bola levantada que resultou em gol de Bellingham, que não foi validado.

Barcelona – Campeonato Espanhol (32ª rodada)

Na tabela, a partida serviu ‘apenas’ para aumentar a vantagem do Real Madrid na liderança da La Liga. Para Vini, porém, o duelo marcou um dia especial. Com o gol de pênalti, o primeiro dos Merengues no jogo, o craque chegou aos 7 tentos contra o rival e se tornou o maior artilheiro brasileiro do ‘El Clássico’.

3x Barcelona – Supercopa da Espanha

Vinicius também brilhou além da La Liga. Na Supercopa da Espanha, Vinicius marcou um hat trick na vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Barcelona e garantiu mais um título para a galeria de troféus do Santiago Bernabéu.

O primeiro gol saiu logo aos 7 minutos de partida. Vini recebeu assistência de Bellingham, driblou o goleiro e abriu o placar. Pouco depois, aos 10, o brasileiro recebeu passe do compatriota Rodrygo e ampliou. O terceiro do camisa 7 saiu em cobrança de pênalti, aos 39.

RB Leipzig – Oitavas de final da Liga dos Campeões

Mas se tem uma competição que Vinícius Júnior gosta é a Liga dos Campeões. Com atuações decisivas, o brasileiro foi o grande responsável pela conquista do 15º troféu Merengue na competição.

No jogo de ida, o time de Carlo Ancelotti venceu o RB Leipzig pelo placar magro de 1 a 0. Na volta, em pleno Santiago Bernabéu, o 0 a 0 e o clima de tensão prevaleceram durante boa parte do confronto. Aos 20 da segunda etapa, porém, Vini recebeu passe de Bellingham e abriu o placar. O gol foi de extrema importância, já que os visitantes empataram logo na sequência e pressionaram até o apito final, mas sem sucesso.

2x Bayern de Munique – Semifinal da Liga dos Campeões

Após passar em branco nas quartas de final contra o Manchester City, quando Rodrygo foi o grande destaque, Vini voltou a decidir na semifinal. No duelo de ida, o brasileiro balançou a rede duas vezes e garantiu o empate em 2 a 2 contra os alemães.

O primeiro gol saiu aos 24 da primeira etapa. Toni Kroos deixou Vini na cara do gol e o brasileiro tocou no canto de Manuel Neuer para abrir o placar. Após a virada alemã, o camisa 7 converteu cobrança de pênalti e deixou tudo igual novamente, desta vez aos 38 da segunda etapa.

Após o empate na ida, o Real Madrid assegurou a classificação com vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabéu. Os gols foram marcados por Joselu.

Borussia Dortmund – Final da Liga dos Campeões

Na última semana, Vini marcou três gols na vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund. Essa atuação, porém, não é a mais marcante do brasileiro contra os alemães.

Para definir o título da Liga dos Campeões, o camisa 7 marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 na grande final da competição, em Wembley, na Inglaterra. Aos 37 da segunda etapa, após saída errada do Borussia, Bellingham passou para Vini e o brasileiro marcou para assegurar a conquista espanhola.