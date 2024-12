Vereadores eleitos e reeleitos são oficialmente diplomados em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os 21 vereadores eleitos em outubro deste ano para a próxima legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco, com mandatos de 2025 a 2028, foram oficialmente diplomados em uma solenidade realizada nesta terça-feira (17), no Teatro da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Das 21 vagas, sete foram conquistadas por candidatos reeleitos. O vereador mais votado foi Bruno Moraes (PP), com 5.898 votos. O Progressistas (PP) foi o partido com maior número de eleitos, garantindo seis cadeiras. Em seguida, PL, MDB e União elegeram três vereadores cada.

O vereador mais votado nas eleições municipais, Bruno Moraes (PP), afirmou que a ficha ainda não caiu, mas destacou a responsabilidade que terá na Câmara Municipal de Rio Branco. “Ainda não caiu essa ficha. Embora tenhamos tido grandes atores para que chegássemos a esse número, foi preciso que várias engrenagens dessem certo. A responsabilidade já existe por representar um segmento que sou apaixonado, que são os terceirizados, mas agora vamos além: representar toda a cidade de Rio Branco.

Moraes reforçou o compromisso assumido durante a campanha. “Vou cumprir a única promessa que fiz, que é fazer com que as pessoas se sintam representadas. As 5.898 pessoas que votaram em mim podem ter certeza de que serão representadas. Nossa pauta e nossa bandeira serão voltadas para uma agenda econômica. Eu venho da iniciativa privada, do setor de prestadores de serviço e terceirizadas, e essa será a nossa grande pauta: fiscalizar e garantir a boa aplicação dos recursos”, comentou.

O vereador eleito João Paulo Silva (Podemos), ex-presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), afirmou que a diplomação nesta terça-feira, 17, representa um momento histórico em sua trajetória. Em seu primeiro mandato na vida pública, ele destacou seu compromisso com um trabalho próximo à população e alinhado ao Executivo.

“Eu represento a nova ala política do município, sou um vereador de primeiro mandato e o meu intuito, de fato, é trabalhar um parlamento acessível à população, estar próximo às pessoas e também em parceria com o Executivo, dando o meu melhor e construindo um mandato plural, voltado para as necessidades das pessoas”, declarou o agora diplomado parlamentar.

O vereador, que é psicólogo por formação, enfatizou que sua atuação terá como foco principal a saúde e a assistência social, áreas onde acumula experiência ao longo de 14 anos de gestão pública. “O meu compromisso direto é com a população que me honrou e me deu esse mandato. Com a bênção de Deus, com muita humildade e coragem de trabalhar, vou buscar todos os dias dar o meu melhor nesse mandato, que representa a nova ala política do município de Rio Branco”, concluiu.

A lista dos diplomados conta com Bruno Moraes (PP) – 5.898 votos, Samir Bestene (PP) – 5.704 votos, Aiache (PP) – 5.497 votos, Felipe Tchê (PP) – 4.979 votos, Elzinha Mendonça (PP) – 4.755 votos, Raimundo Neném (PL) – 4.141 votos, Joabe Lira (União) – 4.080 votos, Joaquim Florêncio (PL) – 4.022 votos, Lucilene da Droga Vale (PP) – 4.007 votos, Neném Almeida (MDB) – 3.827 votos, Antônio Morais (PL) – 3.482 votos, Marcio Mustafá (PSDB) – 3.333 votos, Eber Machado (MDB) – 2.991 votos, Matheus Paiva (União) – 2.982 votos, Rutênio Sá (União) – 2.775 votos, Leôncio Castro (PSDB) – 2.607 votos, João Paulo Silva (Podemos) – 2.298 votos, Moacir Júnior (Solidariedade) – 2.258 votos, André Kamai (PT) – 2.240 votos, Zé Lopes (Republicanos) – 2.153 votos e Fábio Araújo (MDB) – 2.106 votos.