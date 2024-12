UNIR abre Processo Seletivo com 2.662 vagas em 64 cursos de graduação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga a abertura do PS UNIR 2025, o Processo Seletivo (PS) para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação. São ofertadas 2.662 vagas em 64 cursos gratuitos de graduação presenciais disponíveis nos seus oito campi, em Ariquemes, Guajará-Mirim, Presidente Médici, Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Cacoal e Porto Velho. As inscrições, que também são gratuitas, começam na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro.

Há cursos em todas as áreas do conhecimento, entre licenciaturas e bacharelados, sendo 48 com início no primeiro semestre letivo (2025.1) e 17 no segundo semestre (2025.2), são eles: Administração; Agronomia; Arqueologia; Artes Visuais; Biblioteconomia; Ciências (Biológicas, Contábeis, da Computação, Econômicas, Sociais); Computação; Direito; Engenharias (Ambiental e Sanitária, Civil, Elétrica, Florestal, de Produção); Gestão Ambiental; Educação Física; Enfermagem; Estatística; Filosofia; Física; Geografia; História; Jornalismo; Letras (Inglês, Português, Espanhol e Libras); Matemática; Medicina; Medicina Veterinária; Música; Pedagogia; Psicologia; Química; Teatro e Zootecnia.

