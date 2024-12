SENAI forma alunos do Curso de Aprendizagem Industrial e Novo Ensino Médio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AC), realizou nesta segunda-feira, 16, a solenidade de formatura dos alunos dos Cursos de Aprendizagem Industrial e Novo Ensino Médio, parceria com a SEE-AC

O 1º Vice-Presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, falou da satisfação em formar profissionais prontos para serem inseridos no mercado de trabalho.

“Hoje, mais uma vez entregamos novos profissionais prontos para o mercado de trabalho. Ver jovens saindo do ensino médio com um curso de qualificação feita pelo SENAI é um grande presente para nossa instituição. Vale ressaltar que isso só é possível por meio da parceria com empresas públicas e privadas e o governo do estado, também mentor na formação profissional desses alunos”, destacou Assis.

O diretor regional do SENAI, João César Dotto, destacou o trabalho para a formação profissional dos alunos.

“Aprendizagem é a essência do SENAI que se dedica a capacitar e formar futuros profissionais. Além do programa de aprendizagem que tem o apoio das empresas, o SENAI também capacita alunos do Novo Ensino Médio, uma parceria com o governo do Estado, onde temos mais de 900 alunos. Isso é um grande desafio para a instituição que sempre precisa ter a melhor metodologia, a melhor tecnologia e assim entregar os melhores profissionais para o mercado”.

O Procurador do Ministério Público do Estado do Acre, Dr. Francisco Maia, destacou a importância do SENAI na formação de jovens para o mercado de trabalho.

“O momento foi de muita emoção, alegria e gratificação. O SENAI com o programa de educação e aprendizagem vem transformando a vida de muitos adolescentes e jovens, com acesso a cursos de qualidade. Todos os formandos de hoje, com certeza iniciarão uma carreira e um novo ciclo de novos começos.”, salientou o procurador.

Os cursos de qualificação profissional são realizados através de parcerias com empresas, escolas e o governo do estado.

A Empresa Brasileira de Correios é uma dessas parceiras e foi representada pelo gerente de recursos humanos, Antônio Mourão, que exaltou o programa de Aprendizagem do SENAI.

“Quando se trata de iniciação de jovens na carreira profissional, nós exaltamos o trabalho do SENAI, por ser uma instituição que qualifica jovens para uma carreira brilhante. A metodologia utilizada durante as práticas na empresa, demonstra a qualidade do trabalho desenvolvido pela instituição. Todas às vezes que colocamos dentro da empresa jovens preparados pelo SENAI, temos certeza de ter um profissional diferenciado e eficaz”, destacou.

Também participam das formaturas o auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, Valdemar Neto, a gerente de Educação Profissional do SENAI, Geane Farias, a gerente do Instituto SENAI de Tecnologia, Tânia Lúcia Guimarães, a gerente da Escola SENAI, Ofélia Machado, coordenadores pedagógicos, representantes de empresas cotistas, gestores de escolas públicas, e outros representantes da Secretaria de Educação.

Aluno destaque

O SENAI buscando homenagear seus alunos, escolhe dentre todos os alunos os que mais se destacaram. Daniel Barbosa Bandeira Filho, aluno do curso de eletricista de manutenção eletroeletrônica, foi um dos alunos escolhidos e falou das expectativas para o futuro.

“O SENAI foi um lugar de acolhimento, realizações, e grande ensinamento, pois chegou em um momento que eu mais precisei. Eu estou ansioso, mas preparado para ingressar no mercado de trabalho e colocar em prática o que aprendi no curso. Tenho certeza de que vou fazer a diferença.”, ressaltou.