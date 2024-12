Polícia prende fornecedor de arma da morte do sobrinho de Marina Silva

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de do foragido Denis da Rocha Tavares, na noite desta segunda-feira, 16, no Segundo Distrito de Rio Banco. Ele é apontado como o segundo envolvido na morte do jovem Cauã da Silva Nascimento, de 19 anos, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A investigação é conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Acre.

O crime ocorreu no dia 6 de fevereiro deste ano, quando Cauã foi executado a tiros após ter sua residência, localizada no bairro Taquari, invadida por André Oliveira da Silva. André foi preso há cerca de 60 dias por agentes da DHPP.

Segundo informações da Polícia Civil, Denis foi quem forneceu a arma de fogo, usada na execução sobrinho-neto da ministra.

No início deste mês, a Justiça do Acre aceitou a denúncia e tornou os dois acusados réus no processo que apura o homicídio.