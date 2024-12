OAB de Cruzeiro do Sul: chapa que venceu eleição é cassada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pleno da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre decidiu nesta segunda-feira a noite, 16, em Rio Branco, pela cassação da chapa 1, que venceu a eleição na Subseção do Vale do Juruá, com sede em Cruzeiro do Sul, e determinou que haja nova votação em 30 dias. Por 18 a 6 votos, a Chapa encabeçada pelos advogados Rafael Dene e Jamily Fontes foi cassada porque ele não atendeu às condições de elegibilidade exigidas pelo regulamento da Ordem. Dene não se desincompatibilizou a tempo do cargo de Procurador-Geral do município do Guajará, no Amazonas, que fica distante 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no prazo estabelecido.

O pedido de cassação foi feito pela chapa do advogado Efraim Santos da Costa, que perdeu a eleição e ingressou com recurso na OAB Acre. Rafael Dene poderá recorrer ao Conselho Federal da Ordem para tentar reverter a decisão.

Dene ganhou por dois votos de diferença

A eleição foi realizada no último dia 22 novembro, quando Rafael Dene venceu a votação da Ordem em Cruzeiro do Sul por dois votos de diferença de Efrain. Dene, que já havia perdido duas eleições, teve 52 votos e Efrain ficou com 50. Apenas 1 voto foi nulo.

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Juruá, abrange Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.