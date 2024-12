No Amapá, empresários e servidores públicos são presos por explorar menores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Amapá através da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca), cumpriu 10 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Macapá, no município de Santana e Vitória do Jari, no sul do estado.

A ‘Operação Iuvenes’ investiga o envolvimento de empresários, servidores públicos, personal trainer, uma mulher de 19 anos e um político em uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes que atuava na capital.

Segundo a polícia, os investigados mantinham relações sexuais com adolescentes entre 13 e 16 anos, com a ajuda de um suspeito – que já foi preso em outra fase da operação – e por uma mulher (presa hoje), em troca de pequenas quantias de dinheiro e lanches.

O líder da organização foi encaminhado à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) em Boa Vista, onde permanecerá à disposição da Justiça.