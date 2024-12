Não foi a 1ª vez: Globo e SBT já se uniram antes de Patrícia com Huck

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Patrícia Abravanel, 47, participou do Domingão com Huck neste domingo (15) para receber uma homenagem ao pai, Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos. Globo e SBT fizeram uma transmissão simultânea do momento, mas não foi a primeira vez que as emissoras se uniram assim.

O que aconteceu

Em 2003, Domingo Legal e Domingão com Faustão fizeram a mesma transmissão. Os apresentadores Gugu Liberato e Fausto Silva conversaram ao vivo durante seus respectivos programas, um marco diante da acirrada disputa por audiência.

Ao contrário do que muita gente até gostaria, nós somos concorrentes, jamais fomos inimigos. Muito pelo contrário. Por isso, a gente está muito feliz,

disse Faustão após Gugu aparecer nos telões de seu programa.

O mesmo foi visto por quem assistia ao SBT naquele momento. “Acho que o Brasil inteiro nunca imaginou um momento como esse”, disse Gugu.

O encontro ocorreu durante uma campanha publicitária. O crossover durou pouco mais de três minutos, em que eles anunciaram as regras de uma promoção.

Homenagem a Silvio Santos

Patrícia Abravanel subiu ao palco do “Melhores do Ano 2024”, no Domingão com Huck, para receber uma homenagem ao pai. Huck chamou a iniciativa de um “exercício de respeito” antes de apresentar a edição 2024 da premiação global.

O momento aconteceu na noite deste domingo (15) e contou com uma ação inédita de transmissão simultânea entre a Globo e o SBT. “Boa noite, que alegria. Que acolhimento. Quanto amor. Quanta gente maravilhosa. A gente tem a mesma missão que é levar alegria a milhões de brasileiros”, disse Patrícia após ser chamada ao palco por Huck

Estamos unidos nesse propósito. É incrível estar nesse palco com o Luciano, com a Rede Globo e SBT juntas… É algo histórico. Nesse momento… A Livia, Ivete lindona, Simone… Estamos simultaneamente no SBT e Rede Globo. Algo surreal. Nunca aconteceu antes. É Silvio Santos fazendo história… Eu já distribuí Jequiti para a Globo inteira.

Patrícia Abravanel

Silvio Santos recebeu o Troféu Mário Lago 2024. “Luciano fez esse convite. Achei generoso. Daniela teve a ideia genial de fazer uma transmissão simultânea. Nunca haverá alguém como Silvio Santos, mas ouso dizer que ele preparou cada uma de nós e o SBT está caminhando para o seu melhor momento”, continuou Patrícia.

Luciano Huck e Patrícia Abravanel ainda distribuíram aviõeszinhos à plateia. Ação era uma das marcas de Silvio Santos. Até Ivete Sangalo, uma das indicadas da noite, e outros famosos tentaram pegar uma nota de 100 reais, divertindo o público presente.