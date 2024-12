Incêndio em árvore de Natal foi causado por curto-circuito, diz Secretaria de Obras

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Técnicos da Secretaria de Estado de Obras Públicas do Acre – SEOP inspecionaram a árvore de Natal exibida em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital, na manhã desta terça-feira (17), para avaliar os danos após um incêndio que consumiu parte da estrutura, que foi inaugurada no último domingo (15).

Saiba mais: Árvore de Natal montada na praça do Palácio Rio Branco pega fogo; causa é desconhecida

De acordo com Denis Amorim, diretor de execução da SEOP, a ação criminosa para o sinistro está descartada e há a certeza que o incêndio foi causado por um curto-circuito, que pode ter sido iniciado com contribuição da umidade nas conexões. “Se fosse criminoso, a pessoa teria ateado fogo por baixo. O que aconteceu foi um curto-circuito, talvez com contribuição da água da chuva, que fez com que o plástico também fosse consumido”, disse.

Anúncio

Para remediar o problema, segundo Amorim, toda a rede elétrica da árvore de Natal será refeita com aprimoramentos. “Nós vamos separar as estruturas angelicais de luzes por circuitos, bem como os estribos e as demais luzes, para que não haja sobrecarga, vamos isolar melhor as conexões para evitar acúmulo de água, e também iremos trocar os isolamentos de fita comum para fitas de alta tensão”, afirmou.

A expectativa é de que a atração seja recuperada até o fim do dia e volte ao funcionamento durante a noite.