Iapen diz que mais 14 detentos tentaram fugir, mas não conseguiram

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) confirmou a tentativa de fuga de 14 apenados do pavilhão A do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na madrugada desta terça-feira, 17.

.

De acordo com uma nota assinada pelo presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, dos 17 detentos que estavam na cela, sete foram capturados fora da cela e outros sete foram surpreendidos já do lado externo do pavilhão. Três apenados conseguiram fugir e seguem foragidos: Felipe de Souza Ferreira, Gabriel Miranda Gonçalves e Margarido Freire Costa.

“A Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem fazendo as buscas”, informou o Iapen na nota oficial.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Anúncio