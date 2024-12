Gladson almoça conserva, arroz e banana nas dependências da Difusora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), escolheu nesta terça-feira, 17, um almoço simples, mas considerado seu favorito: farofa de conserva, arroz e banana.

Pelas redes sociais, o chefe do Executivo estadual compartilhou o momento gravado nas dependências da Rádio Difusora Acreana e destacou o valor afetivo do prato para os acreanos. “Farofa de conserva é para os verdadeiros! Quem é do Acre sabe o valor desse prato. Bom almoço, meus amigos!”, escreveu Gladson.

A publicação gerou grande repercussão no Instagram do governador. Entre os comentários, a mãe de Gladson, Linda Cameli, revelou que o prato é o preferido do filho. “Prato predileto dele”, comentou.

VEJA VÍDEO: