Força Nacional tem atuação prorrogada no Acre até janeiro de 2025

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou nesta terça-feira, 17, a prorrogação do emprego da Força Nacional em municípios de vários estados da Amazônia Legal, incluindo Feijó, no Acre. A medida estende a atuação da Força Nacional no período de 17 de dezembro de 2024 a 15 de janeiro de 2025.

De acordo com o documento, a Força Nacional atuará em ações de combate a incêndios florestais, apoio à polícia judiciária e perícia forense, buscando garantir a preservação da ordem pública, da segurança das pessoas e do patrimônio.

Além do Acre, a prorrogação abrange municípios dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Roraima. No território acreano, Feijó será o foco principal das operações, devido à alta incidência de queimadas e crimes ambientais comuns durante o período seco.

O reforço contará com profissionais da polícia judiciária e da polícia técnico-científica da Força Nacional, que atuarão em apoio às

Polícias Civis e à Polícia Federal na investigação e combate às causas humanas dos incêndios.

A medida também prevê que o contingente será mobilizado conforme planejamento definido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, atuando em articulação com os órgãos estaduais e federais de segurança e proteção ambiental.