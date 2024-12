Festival Matias de Teatro de Rua tem programação em quatro municípios do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A 6ª Edição do Festival Matias de teatro de rua passará por quatro cidades acreanas na próxima semana, entre os dias 18 e 23, com apresentações de artistas locais e de outras regiões do Brasil.

Os espetáculos passarão pelas cidades de Rio Branco, Bujari, Senador Guiomard e Plácido de Castro, com acesso gratuito ao público e acessibilidade em Libras.

O projeto conta com o apoio das prefeituras de Plácido de Castro, Senador Guiomard, Bujari e Rio Branco e a parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc no Acre) e Federação de Teatro do Acre (Fetac).

O evento também inclui lançamento de livros, oficinas e seminários, além de manifestações artísticas indígenas, hip-hop e espetáculos que abordam questões como o clima e as culturas amazônicas.