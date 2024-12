Envolvidos em morte e tortura de operador de máquinas viram réus na justiça do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Justiça do Acre aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAC) contra seis homens acusados de torturar e matar o operador de máquinas Elviscley Farias, em setembro de 2023. A decisão, proferida pelo juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, torna os acusados réus pelos crimes de homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

Os réus, identificados como Ítalo Souza de Araújo (Perneta), Jancleves Montes Ribeiro, Edson de Souza Machado (Bereu), Manoel Gleisson da Silva Xavier (Mecânico), Claudecir Gomes da Silva, e Welisson da Silva Chaves (Pestana), foram indiciados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após investigações consideradas fundamentais para desvendar o caso.

Segundo o MPAC, o crime ocorreu em 12 de setembro de 2023, quando Elviscley foi atraído por um perfil falso de uma mulher em uma rede social. Após deixar o trabalho, ele se dirigiu ao bairro Cidade Nova para encontrar a suposta pessoa. No local, foi surpreendido por um grupo armado de membros de uma facção criminosa.

Sob ameaças, Elviscley foi levado a um local isolado, onde chegou a telefonar para a mãe, pedindo um Pix de R$ 200. Mais tarde, por volta das 18h30, foi conduzido à margem do Rio Acre, no mesmo bairro. Lá, foi submetido a tortura e, às 21h, teve as mãos e pés amarrados antes de ser jogado nas águas, onde morreu por asfixia mecânica causada por afogamento, conforme laudo da Polícia Técnica. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, próximo ao Calçadão da Gameleira.