Em Rodrigues Alves, secretários serão anunciados 4 dias após posse de prefeito

A posse do prefeito eleito do município de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, do vice, Neto do Jamilson, e dos vereadores será realizada no dia 1º de janeiro de 2025, às 18 horas na Quadra Coberta Rodrigo Passarinho. Ele receberá a faixa de prefeito do atual gestor Jailson Amorim e do vice dele, pastor Nilson, que é pai de Salatiel.

De acordo com a assessoria de Salatiel, no dia 4 de janeiro, na praça Antônio Guilherme, será realizada uma celebração com a participação da população, marcando a vitória eleitoral, quando ele vai anunciar o nome de seu secretariado.

“Ele apresentará oficialmente a sua equipe de secretários municipais, iniciando os trabalhos de sua gestão com transparência e compromisso com o povo de Rodrigues Alves”, citou a assessoria.

Antes de se candidatar a prefeito, Salatiel foi Secretário de Administração de Rodrigues Alves.