Em Porto Walter, César Andrade vai receber faixa de prefeito do pai

No município de Porto Walter, o prefeito reeleito César Andrade, vai receber a faixa das mãos do pai dele, o agricultor José Ribamar, no evento de posse será realizado no dia 1 de janeiro às 8 horas da manhã.

Segundo a assessoria de Andrade, ainda há dúvidas com relação ao local do evento, que poderá ser a Quadra Aderlan da Silva, que está com a reforma concluída, ou a Quadra Cecília Bezerra.

Após a posse, haverá um churrasco aberto a população na chácara do prefeito. Os recursos investidos na confraternização, de acordo com a assessoria de César Andrade, são de apoiadores dele.

César já anunciou grande parte do secretariado que vai administrar o município com ele a partir de janeiro de 2025.