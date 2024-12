Roberto Duarte libera mais de R$ 9 milhões em emendas para o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) destinou mais de R$ 9 milhões em emendas parlamentares para atender áreas prioritárias em municípios do Acre, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Os investimentos buscam melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o desenvolvimento regional.

Entre as principais iniciativas, Jordão recebeu R$ 399 mil para a aquisição de equipamentos de saúde, enquanto Mâncio Lima foi contemplado com R$ 600 mil para a compra de fardamento escolar e R$ 2 milhões destinados a obras de recapeamento, pavimentação e construção de calçadas em vias urbanas. Em Cruzeiro do Sul, o parlamentar garantiu R$ 500 mil para apoiar programas sociais.

Somente em 2024, Duarte já alocou cerca de R$ 30 milhões em emendas individuais para o estado. O parlamentar destacou que os recursos refletem seu compromisso com as necessidades da população acreana: “Nosso trabalho é garantir que os municípios tenham condições de investir em setores essenciais. É uma forma de impulsionar melhorias e atender às demandas da nossa gente”, afirmou.

As emendas enviadas pelo deputado Roberto Duarte fazem parte de uma estratégia para assegurar investimentos que impactam diretamente as comunidades e promovem avanços significativos nas cidades acreanas. Além disso, consolidam a atuação do deputado federal como um dos principais defensores do desenvolvimento do estado.