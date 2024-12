Defesa Civil de Rio Branco avalia decreto de emergência nas ETAs 1 e 2

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Defesa Civil de Rio Branco, em parceria com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), realizou na manhã desta terça-feira, 17, uma vistoria técnica na Estação de Tratamento de Água I (ETA-1) e não descarta a possibilidade de decretar situação de emergência.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o problema foi causado por um deslizamento de terra que afetou a área de captação de água, comprometendo a estrutura e o funcionamento do local. “Estamos aqui na ETA-1, onde uma equipe da Defesa Civil, juntamente comigo, fez uma análise técnica do deslizamento de terra que ocorreu na captação de água. Concluímos essa análise e, juntamente com toda a equipe do Saerb, já estamos planejando soluções para evitar prejuízos no abastecimento de água de Rio Branco. Não descartamos a possibilidade de solicitar ao prefeito a decretação de situação de emergência, considerando o comprometimento da estrutura da ETA-1”, declarou.

Falcão ressaltou que a situação poderá se repetir na ETA-2. “Faremos vistorias também na ETA-2, averiguando toda a situação em conjunto com a equipe do Saerb. Se necessário, poderemos incluir a ETA-2 na decretação de emergência, garantindo que não haja interrupções no abastecimento de água à população. Estamos no início do período chuvoso, quando deslizamentos e movimentações de massa ocorrem com frequência em várias partes da cidade”, explicou.

O presidente do Saerb, Enoque Pereira, informou na última segunda-feira, 16, que o acesso à torre de captação da ETA-1 cedeu, causando o rompimento de duas redes de captação, restando apenas uma em operação.