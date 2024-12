De terno azul e com beijo da noiva, Bocalom é diplomado prefeito reeleito

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), reeleito em outubro deste ano, foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) em cerimônia realizada no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (UFAC), na capital. Bocalom recebeu 108.605 votos, o equivalente a 54,82% dos votos válidos, e terá Alysson Bestene (Progressistas) como vice-prefeito no próximo mandato. O ato ocorreu com um beijo da noiva, advogada Kellen Nunes.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto, afirmou que o processo eleitoral ocorreu de forma tranquila em Rio Branco, com a participação ordeira da população. “Foi um processo muito tranquilo, caracterizado pela efetiva participação da população de forma ordeira, a colaboração de todas as instituições parceiras, as forças de segurança. Então, foi realizado um planejamento com muita antecedência, muito diálogo, muita conversa, muita troca de informações e, graças a Deus, graças ao apoio de todos, estamos aqui hoje realizando a solenidade de diplomação dos candidatos”, declarou.

O desembargador disse ainda que a Justiça Eleitoral cumpriu o papel de garantir eleições eficientes, fortalecendo a democracia. “Mais uma vez demonstrou a total confiabilidade e a utilidade para trazer o resultado das eleições com uma apuração bastante rápida e eficiente. É importante também destacar que esse processo é transparente, qualquer cidadão tem a opção de acompanhar tudo de perto, reforçando a segurança do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral apenas coordena as eleições, porque, na realidade, quem faz as eleições, é a comunidade, através dos mesários que são recrutados. E todo o processo é feito de forma transparente, com publicação de digitais, portas abertas, geração de carga das urnas eletrônicas, com a fiscalização dos partidos políticos, candidatos, Ministério Público e instituições internacionais. Então, temos só a comemorar. A democracia sai fortalecida mais uma vez”, salientou.

Bocalom agradece reeleição e celebra quinto diploma como prefeito; Alysson Bestene destaca compromisso com Rio Branco

O prefeito Tião Bocalom (PP) destacou a importância de agradecer a Deus pela oportunidade de receber seu quinto diploma como prefeito, sendo dois em Acrelândia e três em Rio Branco. “Quero dizer que preciso agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Neste momento, recebo o quinto diploma de prefeito, ou seja, o quinto mandato. Três em Acrelândia e dois aqui. Agradeço principalmente à nossa população, que entendeu o trabalho que estávamos fazendo no primeiro mandato e nos deu essa oportunidade de mais quatro anos. Vamos continuar tratando bem o dinheiro público, cuidando das pessoas, da cidade e do campo.

Tião Bocalom também ressaltou o apoio recebido pelo governador Gladson Cameli. “A soma do apoio incondicional do governador Gladson Cameli e sua equipe, aliada ao trabalho da nossa equipe aguerrida, fez com que a população reconhecesse tudo isso e nos desse mais um mandato. Estou muito feliz por ver a população acreditar mais uma vez que o Bocalom pode ser um bom prefeito para Rio Branco e cuidar bem de todos”, afirmou.

O governador Gladson Cameli (PP) reforçou que pretende trabalhar em parceria com a prefeitura da capital. Segundo ele, 2025 será um ano voltado para a execução de ações em prol da sociedade.

“Fazendo obras, gerando emprego, otimizando as equipes, parcerias em todos os sentidos, desde a infraestrutura, saúde, educação, naquilo que pudermos alcançar o maior número de pessoas, melhorar as ruas e outros investimentos, nós vamos fazer. É aquilo que eu disse e vou repetir: para nós que estamos no governo, 2025 é o ano de executar. Hoje reuni todos os meus secretários e a mensagem que passei foi de otimismo, pedindo que não deixem para amanhã o que precisa ser feito hoje, porque não há tempo e precisamos dar uma resposta à sociedade. O prefeito Bocalom e o vice-prefeito terão todo o nosso apoio. Desejo sorte, boa sorte. Precisamos estar cada vez mais unidos”, ressaltou.

O vice-prefeito eleito, Alysson Bestene, expressou gratidão à população e reforçou o compromisso de trabalhar ao lado de Bocalom. “Sou muito grato à população de Rio Branco. Tenho certeza de que, junto com o prefeito Bocalom e toda a equipe, em parceria com o governo do estado e com o apoio do governador Gladson Cameli, que tem sensibilidade com as pessoas e com as famílias acreanas, vamos trabalhar focados em quem mais precisa.

Bestene também destacou áreas prioritárias para a gestão. “Nosso foco será melhorar a infraestrutura, saneamento básico, educação, saúde e segurança, principalmente nos bairros mais carentes. Essa união de forças vai garantir políticas públicas necessárias para que Rio Branco possa se desenvolver e crescer, trazendo qualidade de vida para as famílias que vivem na capital”, concluiu.

Aos 71 anos, Tião Bocalom é noivo da advogada Kellen Nunes, possui ensino superior completo e declarou à Justiça Eleitoral exercer a ocupação de prefeito. O patrimônio declarado foi de R$ 1.055.000. Já o vice-prefeito diplomado, Alysson Bestene, tem 49 anos e também integra a coligação vitoriosa nas eleições municipais.

Estiveram presentes na solenidade a noiva do prefeito, advogada Kellen Nunes, o chefe da Casa Civil municipal, Valtin José, além de secretários e demais autoridades.