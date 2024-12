Chinês é preso pela PF na fronteira do Brasil com a Venezuela

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Polícia Federal (PF) prendeu um homem apontado como chefe de um grupo criminoso na China em Pacaraima, município ao Norte de Roraima que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela. Havia três mandados de prisão em aberto contra ele por homicídio, roubo qualificado, extorsão, extorsão mediante sequestro e organização criminosa.

As investigações apontam que o grupo criminoso conhecido como Bitong, originário da província de Fujian, na China, extorquia comerciantes chineses na região central de São Paulo, principalmente na Rua 25 de Março e na Rua Santa Efigênia.

O líder, que é migrante chinês, obrigava as vítimas a pagar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil mensais. A organização também é suspeita de matar três comerciantes que não atenderam às exigências do grupo.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Estadual de São Paulo e ele estava foragido há pelo menos 3 anos escondido na Venezuela. Os agentes da PF monitoravam o chefe do grupo e aproveitaram que ele cruzou a fronteira para realizar a prisão.

O líder conseguiu escapar de uma grande operação policial realizada em São Paulo, em 2017. A ação resultou no cumprimento de 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, as autoridades apreenderam sete armas de fogo com integrantes do grupo.